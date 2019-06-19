Terim’in yeni Ozan’ı

GÜNEŞ

Sezon biter bitmez sözleşmesi uzatılan genç oyuncu yeni sezonda kadroda bolca görev alacak. Terim’in yönetimle yaptığı görüşmede, “Gökay yeni sezonda en önemli transferimiz olacak. Stoperde alternatifimiz o Ahmet’i satabilirsiniz” dediği öğrenildi.

VALENCİA GELECEK MARİANO GİDECEK

GALATASARAY, Manchester United’la sözleşmesi sona eren Valencia’nın transferini noktaladığı an Mariano’yu satacak. Ülkesi Brezilya’dan talipleri olan tecrübeli futbolcu için Sarı-Kırmızılılar 3 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Özellikle Santos’un Mariano için Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.

BANEGA’DA İKİ RAKİP

G.SARAY’IN transferini bitirme noktasına geldiği Ever Banega’ya iki talip daha çıktı… Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, “G.Saray’ın dışında Fransa Ligue 1 ve MLS Ligi’nde de oyuncuya talipler var. Son kararı Banega kendisi verecek” dedi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise Banega ile görüştüklerini ancak henüz netleşen bir durum olmadığını söyledi.