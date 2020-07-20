TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama

2019 -20 Türkiye Süper Lig'i Cemil Usta Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir futbol takımını, ayrıca salgının zorlu şartlarında mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 19, 2020

, sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajında, "2019 -2020 Türkiye Süper Lig'i Cemil Usta Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayanfutbol takımını, ayrıca salgının zorlu şartlarında mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.