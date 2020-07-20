20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:44:00
TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama
TBMM Başkanı Şentop, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajında, "2019 -2020 Türkiye Süper Lig'i Cemil Usta Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir futbol takımını, ayrıca salgının zorlu şartlarında mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
2019 -20 Türkiye Süper Lig'i Cemil Usta Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir futbol takımını, ayrıca salgının zorlu şartlarında mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 19, 2020