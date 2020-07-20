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20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:44:00

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama

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TBMM Başkanı Şentop, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajında, "2019 -2020 Türkiye Süper Lig'i Cemil Usta Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir futbol takımını, ayrıca salgının zorlu şartlarında mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi. 

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