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20 Haziran 2019 14:23 | Perşembe

TBF Başkanı Türkoğlu: İtalya, kağıt üzerinde en zor rakibimiz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlara katılacak dereceyi alacağına inandığını söyledi. Türkoğlu, "Hedefimiz, ilk 6'da yer alarak olimpiyatlara katılacak dereceyi elde edebilmek. Bu tip turnuvalarda her maç çok anlamlı. İtalya, kağıt üzerinde en zor rakibimiz" dedi.

Türkoğlu, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir sürece girdiklerini belirten Hidayet Türkoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki kez olimpiyatlara gitmiş ve çok güzel başarılar yaşamış bir takım. Bunun üçüncüsünü başarabilmek için önlerinde bir Avrupa şampiyonası var. Gerek Ceyhun hoca gerekse de diğer bütün sporcu arkadaşlar, bu turnuvanın öneminin farkında. Biz de her daim onların yanındayız. Hedefimiz, ilk 6'da yer alarak olimpiyatlara katılacak dereceyi elde edebilmek. Bunu garantiledikten sonra güzel bir başarı da gelirse herkesin gurur duyucağı bir süreç olur. Hepsine inanıyoruz. Umarım bizleri gururlandıracak neticeler elde ederler. 2020 Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için fırsat yakalayabilirsek, çok büyük başarı elde etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı takımın şampiyonada aynı grupta yer aldığı İtalya, Macaristan ve Slovenya ile ilgili de görüşlerini aktaran Türkoğlu, "Bu tip turnuvalarda her maç çok anlamlı. Önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağınız. İlk maçı İtalya ile oynayacağız. İtalya, kağıt üzerinde en zor rakibimiz. İnşallah turnuvaya da iyi başlarız. İtalya galibiyeti ile büyük moral buluruz ve öyle de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve yarın yapılacak 7. ve son maçın ardından şampiyon takımı belli olacağı play-off final serisi hakkında ise şunları kaydetti:

"Televizyon başında ve salondaki seyircilerin inanılmaz bir seri izlediğini düşünüyorum. Her iki takımın da deplasmanda birbirlerini yendikleri bir seri izliyoruz ve durum 3-3. İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı bir final izleriz. Ligdeki tüm takımları yıl boyunca gösterdikleri performanstan dolayı kutlamak istiyorum. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu da hem THY Avrupa Ligi hem de final serisinde ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yoğun bir tempoda mücadele ediyorlar. İnşallah herkesin keyif alacağı bir son maç olur. Federasyon olarak inşallah hak edene kupayı veririz."

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın milli basketbolcuları Huber Köşkü'nde ağırlamasına ilişkin ise, "Emine Erdoğan Hanımefendi, geçen gün milli takıma yemek verdi. Hiçbir zaman desteğini esirgemiyor ve her zaman sporcuların yanında oluyor. Güzel bir gece geçtiğine inanıyorum." diye konuştu.  (AA)

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