VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İnovasyon görmek isteyenleri teknoparklarımıza davet ediyoruz"
Google, Yeşilçam efsanesi Hulusi Kentmen'i unutmadı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 743 bin oldu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması
Türk savunma sanayisinde 3 kritik yerlileştirme
Tarihi, başarılarla dolu Juventus 125 yaşında
"Cezayirli devrimciler sömürgeci Fransa'nın zulümlerine karşı zafere ulaştı"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, orduya 'Hazır ol' emri verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sanatçı Burak Haktanır ile bir araya geldi
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
FETÖ'cü emniyet müdürü böyle yakalandı
Bakan Nebati'den TOGG kredisi açıklaması
Türkiye'nin şakası yok!
"Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor"
Deniz Baykal CHP'den istifa mı ediyor?
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kapsamında “Türk Dünyası Sinema Okulu” Etkinliği Düzenleniyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması
Türk Telekom Ventures'dan girişim sermayesi yatırım fonu
Antepli kadınlar dokuyor, Japonlar seriyor
‘Özel Sesler'den türküler
‘Mahmuzlu incir kuşu' heyecanı
"Kara Şimsek" İstanbul'da
TikTok'a rakip olacak: Vine videoları geri geliyor
01 Kasım 2022 Salı 16:32:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 16:32:00

Tarihi, başarılarla dolu Juventus 125 yaşında

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dönemlerde şampiyonluk yarışından uzaklaşarak zorlu bir sürece giren İtalya'nın köklü futbol kulübü Juventus, 125. yıl dönümünü kutluyor.

Torino kentindeki Massimo d'Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897'de spor faaliyetleri için kurulan ve iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşen Juventus, bugün İtalya tarihinin en önemli takımları arasında yer alıyor.

Kulüpten yapılan kutlama mesajında, "Efsane olmanın mirasa dönüşmesi. Gelecekle iç içe geçen geçmiş. Geçen yıllara ve gelecekteki olası hedeflere şöyle bir göz atınca, yaşanan gurur. Nesilleri birleştiren ve buna devam edecek tutku. Önce sahada, sonra tüm alanlarda kalıpları yıkmak için verilen uğraş ve buna duyulan inanç. Sadece tek bir kelime, Latincesi 'gençlik' anlamına gelen." ifadeleri kullanıldı.

Latince kökenli "gençlik" kelimesiyle adını kazanan kulüp, son yıllarda eski başarılından uzak bir performans sergilemesine rağmen ülke ve Avrupa futbol tarihinde birçok önemli başarıya imza attı.

İTALYA'DA EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM

36 lig şampiyonluğu, 14 İtalya Kupası ve 9 İtalya Süper Kupa zaferiyle ulusal düzeydeki bu turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundaki siyah-beyazlılar, aynı başarıyı uluslararası arenaya da yansıttı.

"Juve" lakaplı İtalya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı bir (1983-84), UEFA Kupası'nı üç (1976-77, 1989-90, 1992-93), UEFA Süper Kupa'yı iki (1984, 1996), Intertoto Kupası'nı bir (1999) ve Kıtalararası Kupa'yı iki (1985,1996) kez müzesine götürdü.

BİRÇOK YILDIZ OYUNCUYU DÜNYA FUTBOLUNA TANITTI

Ekonomik yönden İtalya futbol tarihi boyunca başat kulüpler arasında yer alan Juventus, birçok önemli yıldıza ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında, iki isim ise elde ettikleri başarılar ve uzun yıllar verdikleri emekle kulüple özleşen isimler oldu.

1993-2012 yılları arasında Juventus'ta görev alan İtalyan orta saha oyuncusu Alessandro Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu. Bu süreçte aralarında 6 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin de bulunduğu birçok turnuvada önemli performanslara imza atan Del Piero, 290 kez rakip ağları sarstı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanının da sahibi oldu.

Dünya futbol tarihinin en başarılı kalecileri arasında gösterilen 2001-18 yılları arasında Juventus'ta görev alan Gianluigi Buffon ise 685 karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin kalesini korudu. Serie B ekiplerinden Parma'da faal futbol hayatını sürdürmeye devam eden 44 yaşındaki Buffon, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 5 kez dünyanın en iyi kalecisi ödülüne de layık görüldü.

Kulübün efsaneleşen diğer oyuncuları arasında, 2004'te forma giymeye başladığı Juventus'tan bu sezon ABD ekibi Los Angeles'e transfer olan İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, siyah-beyazlı ekipte görev almaya devam eden Leonardo Bonucci, takımın en önemli özelliklerinden defans gücünün simgeleri haline geldi.

Dünya futbolunda markalaşan eski yıldızlar Dino Zoff, Antonio Conte, Marco Tardelli, Pavel Nedved, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Michel Platini, Roberto Baggio, Didier Deschamps, Andrea Pirlo gibi oyuncular da kariyerinin önemli çıkışlarını, yine Juventus formasıyla gerçekleştirdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da 2018-21 yılları arasında formasını giydiği Juventus'ta 134 karşılaşmada 101 kez ağları sarsarak önemli bir performansa imza attı.

ALTYAPISINDAN BİRÇOK ÖNEMLİ OYUNCU ÇIKTI

Adı gibi tarihi boyunca altyapısına en fazla önem veren İtalyan kulüpleri arasında yer alan Juve, birçok önemli yıldız oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı.

Kulübün altyapısında yetişen İtalyan yıldızlar arasında 1934 Dünya Kupası'nı kazanan kaleci Gianpiero Combi, olimpiyat ve Dünya Kupası zaferi yaşayan Pietro Rava, Giampiero Boniperti, Roberto Bettega, 1982 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından Paolo Rossi, son yıllarda ise İtalya Milli Takımı'nda uzun süre görev alan Claudio Marchisio ve Sebastian Giovinco gibi isimler yer alıyor.

ŞİKE SÜRECİNDEN SONRA GELEN 9 YILLIK ŞAMPİYONLUK SERİSİ

2006 yılında İtalyan futbolunda patlak veren "Calciopoli" şike skandalına yöneticilerinin adı karıştığı gerekçesiyle 2004-2005 ve 2005-2006 şampiyonlukları elinden alınıp, puan silme cezasıyla Serie B'ye düşürülen Juventus'un, bu travmayı atlatması beş yılını aldı.

Yeniden Serie A'ya 2007-08 sezonunda çıkan siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar aralıksız kazanmayı sürdürdüğü ligde peş peşe 9 şampiyonluk kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Son yıllarda transfer politikasında değişikliğe giderek bonservisi elinde olan yıldız oyunculara kadrosunda daha fazla yer veren "Juve"nin, 9 yıllık şampiyonluk serisine 2021'de Inter son verdi.

Geçen yıl Milan'ın zirveye çıktığı ligde, bu sezon da beklentileri karşılayamayan siyah-beyazlı kulüp, 12 hafta sonunda 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

Etiketler : futbol kulübü juventus şampiyon spor
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Sefo ‘Gitti'

Sefo ‘Gitti'
Anjiyo oldu

Anjiyo oldu
Üniversite yıllarına döndü

Üniversite yıllarına döndü
KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ

KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ
Komedinin yeni ikilisi

Komedinin yeni ikilisi
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
‘Yol arkadaşım'

‘Yol arkadaşım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX