Tam 15 yıldızımıza teklif var! Listede kimler yok ki...

Cumartesi günü Konya’da Fransa’yı sahadan silen ve ‘Horozlara’ tarihi bir hezimet yaşatan milli takımda genç futbolcuların gösterdikleri inanılmaz performans Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, ay yıldızlılarımızın grupta 3 maçta 9 puan toplaması dikkatleri Türkiye’ye çevirdi.

AVRUPA DEVLERİ MİLLİ TAKIMIMIZI TAKİP EDİYOR

Fransa karşısında kalesinde tek pozisyon vermediği gibi Mert Günok’u rahatsız edecek şut bile attırmayan Şenol Güneş’in öğrencilerinin İzlanda maçında da yakından takip edileceği belirtilirken takım içerisinde bazı yıldız futbolculara transfer tekliflerinin geldiği ifade edildi.

15 FUTBOLCUMUZ TRANSFER TEKLİFLERİ ALIYOR

Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare ve Umut Meraş’ın gibi oyuncuların dev kulüpler tarafından resmen istendiği bildirilirken, 15 ismin yaz ayı transfer döneminde yeni takımlarında forma giyeceği tahmin ediliyor.

İşte transfer teklifleri alan milli futbolcular:

Hasan Ali Kaldırım: West Ham

Merih Demiral: Juventus

Kaan Ayhan: Schalke - Lazio – Werder Bremen

Dorukhan Toköz: Sevilla – Valencia – Lille -

Cengiz Ünder: Tottenham – M.United – M.City

Mahmut Tekdemir: Fenerbahçe

İrfan Can Kahveci: West Ham – Fenerbahçe

Kenan Karaman: Galatasaray

Yusuf Yazıcı: Lille – Arsenal – Monaco

Abdülkadir Ömür: Liverpool – Milan – Benfica – M.United

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray – Leipzig

Deniz Türüç: Galatasaray

Uğurcan Çakır: Liverpool – Schalke – Celta Vigo – Lille

(Aksam)