Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor

Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'e alternatif bir santrfor kadrosuna katmak için listesini belirledi ve harekete geçti.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında son golü atan Divock Origi'yi transfer listesinin başına yazdı.

Haberde; Barcelona'nın ilgilendiği tek oyunucunun Origi olmadığı ve Tottenham'dan Fernando Llorente için de nabız yokladığı belirtildi.

Liverpool'un Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği maçta Origi, 79. dakikada takımının son golünü atmıştı.

Premier Lig ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki santrfor, bu sezon 21 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.