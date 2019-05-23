Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor
Barcelona, Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında son golü atan Divock Origi'yi transfer listesine aldı.
Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'e alternatif bir santrfor kadrosuna katmak için listesini belirledi ve harekete geçti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında son golü atan Divock Origi'yi transfer listesinin başına yazdı.
Haberde; Barcelona'nın ilgilendiği tek oyunucunun Origi olmadığı ve Tottenham'dan Fernando Llorente için de nabız yokladığı belirtildi.
Liverpool'un Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği maçta Origi, 79. dakikada takımının son golünü atmıştı.
Premier Lig ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki santrfor, bu sezon 21 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
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