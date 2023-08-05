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05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30:00

Süper Lig'e "teknik" bakış

Kaynak: AA

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım başlarken, 20 takımın 16'sı geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam edecek.

Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan 4'ü yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile Antalyaspor, Akataş Hatayspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ün yanı sıra, ligin yeni ekipleri Pendikspor ve Yılport Samsunspor geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor ile ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN 3'Ü YABANCI

Ligde yeni sezon öncesi kulüplerin tercihi, son dönemdeki gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.

Drganizasyonda mücadele edecek 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Adana Demirspor Hollandalı Patrick Kluivert, Trabzonspor Hırvat Nenad Bjelica ve Tümosan Konyaspor da Sırp Aleksandar Stanojevic yönetiminde yeni sezona başlayacak.

İKİ İSİM DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sarı-kırmızılı takım ile 2019-2020 sezonunda RAMS Başakşehir ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de daha önce şampiyonluğu bulunan Türk teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı ise şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor.

EN GENÇ VE EN TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLAR

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapacak Alparslan Erdem 11 Aralık 1988, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 Haziran 1952 doğumlu.

"DÖRT BÜYÜKLER"DE OYNAYANLAR

Ligde yeni sezonda görev yapacak bazı teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray ve Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Servet Çetin (Fenerbahçe ve Galatasaray), Tolunay Kafkas (Trabzonspor ve Galatasaray), Fatih Tekke (Trabzonspor ve Beşiktaş), Şenol Güneş (Trabzonspor), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Volkan Demirel (Fenerbahçe), Ömer Erdoğan (Galatasaray), Osman Özköylü (Trabzonspor) ve Alparslan Erdem (Galatasaray) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.

EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN FATİH TERİM

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört kez görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluk gören isim ise 4 kezle Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

TÜRKİYE'DE İSTİKRAR REKORU MİLNE'DE

Süper Lig'de geride kalan 65 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.

İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN RIZA ÇALIMBAY

Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.

Rıza Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 632 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Çalımbay'ı, 621 karşılaşmayla Samet Aybaba takip ediyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ilk kez ligde görev alacak.

SON 16 SEZONA TÜRK TEKNİK ADAM DAMGASI

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 16 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

SezonTakımTeknik direktör
2007-2008GalatasarayCevat Güler
2008-2009BeşiktaşMustafa Denizli
2009-2010BursasporErtuğrul Sağlam
2010-2011FenerbahçeAykut Kocaman
2011-2012GalatasarayFatih Terim
2012-2013GalatasarayFatih Terim
2013-2014FenerbahçeErsun Yanal
2014-2015GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2015-2016BeşiktaşŞenol Güneş
2016-2017BeşiktaşŞenol Güneş
2017-2018GalatasarayFatih Terim
2018-2019GalatasarayFatih Terim
2019-2020Medipol BaşakşehirOkan Buruk
2020-2021BeşiktaşSergen Yalçın
2021-2022TrabzonsporAbdullah Avcı
2022-2023GalatasarayOkan Buruk

TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'de 2023-20234 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şunlar:

TakımTeknik direktörÜlkesiGeçen sezon sonu
Adana DemirsporPatrick KluivertHollandaVincenzo Montella
AntalyasporNuri ŞahinTürkiyeNuri Şahin
Atakaş HataysporVolkan DemirelTürkiyeVolkan Demirel
BeşiktaşŞenol GüneşTürkiyeŞenol Güneş
Corendon AlanyasporÖmer ErdoğanTürkiyeÖmer Erdoğan
Çaykur Rizesporİlhan PalutTürkiyeBülent Korkmaz
Demir Grup SivassporServet ÇetinTürkiyeRıza Çalımbay
Fenerbahçeİsmail KartalTürkiyeJorge Jesus
GalatasarayOkan BurukTürkiyeOkan Buruk
Gaziantep FKErdal GüneşTürkiyeErdal Güneş
İstanbulsporFatih TekkeTürkiyeFatih Tekke
KasımpaşaKemal ÖzdeşTürkiyeKemal Özdeş
KayserisporÇağdaş AtanTürkiyeÇağdaş Atan
MKE AnkaragücüTolunay KafkasTürkiyeTolunay Kafkas
PendiksporOsman ÖzköylüTürkiyeOsman Özköylü
Rams BaşakşehirEmre BelözoğluTürkiyeEmre Belözoğlu
TrabzonsporNenad BjelicaHırvatistanNenad Bjelica
Tümosan KonyasporAleksandar StanojevicSırbistanAleksandar Stanojevic
VavaCars Fatih KaragümrükAlparslan ErdemTürkiyeAlparslan Erdem
Yılport SamsunsporHüseyin EroğluTürkiyeHüseyin Eroğlu
Etiketler : süper lig teknik direktör spor
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