Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.



Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.