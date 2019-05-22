22 Mayıs 2019 16:46 | Çarşamba
Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 5 maçın hakemi açıklandı. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hakemi Zorbay Küçük.
Cuma:
21.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 Ç.Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Cumartesi:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler: Delikanlı adam kaçmaz
- Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: Neler yaşadık ama mutlu sona ulaştık
- Fatih Terim'in paylaşımı dakikalar içinde rekor kırdı
- Cimbom kasasını doldurdu! 450 milyon TL'lik çılgın gelir
- Abdurrahim Albayrak: 6 kez yönetici oldum, 6'sında da şampiyon oldum