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20 Haziran 2019 11:19 | Perşembe

Süper Lig'de forma giyen birçok önemli oyuncu Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası heyecanı, turnuvaya ev sahipliği yapan Mısır ile Zimbabve arasında yarın oynanacak grup maçıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Diagne, Feghouli, Belhanda, Luyindama, Trezeguet ve Ekuban gibi birçok önemli oyuncu, turnuvada boy gösterecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da yapılacak.

Afrika Uluslar Kupası'na en fazla ev sahipliği yapan ülke konumundaki Mısır'da, 1959, 1974, 1986 ve 2006'nın ardından 5. kez turnuva düzenlenecek.

- Gözler Salah'ta olacak

İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Muhammed Salah, turnuvanın favorilerinden ev sahibi Mısır Milli Takımı'nın en önemli kozu olacak.

Turnuvanın diğer önce çıkan yıldız oyuncuları arasında, Salah'ın takım arkadaşı Senegalli Sadio Mane ile Manchester City'de forma giyen Cezayirli Riyad Mahrez yer alıyor.

Bu turnuva, bazı önemli ilklere sahne olacak. Daha önce ocak-şubat aylarında düzenlenmesine rağmen tarihi değiştirilerek haziran-temmuza kaydırılan organizasyonda, ilk kez 16 yerine 24 takım mücadele edecek.

Ödül miktarının da artırıldığı turnuvada, şampiyona 4,5 milyon dolar, finaliste 2,5 milyon dolar, yarı finalistlere 2 milyon dolar, çeyrek finalistlere ise 800 bin dolar verilecek.

Geride kalan turnuvada zafere ulaşan Kamerun'un son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek 24 takım, son 16 turuna yükselebilmek için dörder ekipten oluşan 6 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiye giren takımlarla en iyi dört grup üçüncüsü, son 16'ya kalacak.

A Grubu'nda Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Zimbabve, B Grubu'nda Nijerya, Gine, Madagaskar ve Burundi, C Grubu'nda Senegal, Cezayir, Kenya ve Tanzanya, D Grubu'nda Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika ve Namibya, E Grubu'nda Tunus, Mali, Moritanya ve Angola, F Grubu'nda Kamerun, Gana, Benin ve Gine-Bissau yer alacak.

- VAR'a çeyrek finalden itibaren başvurulacak

Turnuvada ilk kez kullanılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ise çeyrek final turundan itibaren başvurulacak.

A Grubu'nda Mısır ile Zimbabve arasındaki açılış karşılaşması, yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Kupada final maçı ise 19 Temmuz Cuma günü oynanacak. Turnuva, D-Smart'tan takip edilebilecek.

Karşılaşmaların 6 statta oynanacağı kupada Mısır, aynı zamanda organizasyon tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. Ev sahibi ekip, sonuncusu 2010'da olmak üzere turnuvada 7 defa şampiyonluğa uzandı.

Mısır'ın yanı sıra Kamerun (5), Gana (4) ve Nijerya (3) elde ettikleri şampiyonluklarla turnuvanın diğer başarılı takımları olarak göze çarpıyor.

- Üç ülke ilk kez turnuvada

Bu sene turnuvada, birçok yeni takım yer alacak. Madagaskar, Moritanya ve Burundi tarihlerinin ilk Afrika Uluslar Kupası deneyimini yaşayacak.

Turnuvanın en tecrübeli takımları arasında 24 kez finallere kalan Mısır, Fildişi Sahili (23) ve Gana (22) başı çekiyor.

- Süper Lig'in yıldızları sahaya çıkacak

Afrika Uluslar Kupası'nda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen birçok önemli futbolcu mücadele edecek.

Son şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekipten Christian Luyindama (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Mbaye Diagne (Senegal), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Younes Belhanda (Fas) milli takımlarının kadrosuna çağrılırken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru Nijerya'nın, Badou Ndiaye de Senegal'in kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe'den ise Nabil Dirar (Fas) ve Carlos Kameni (Kamerun) ile geçen sezon kiralık olarak görev alan Islam Slimani (Cezayir) ve Andre Ayew (Gana), ülkelerini Afrika Uluslar Kupası'nda temsil edecek.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de forma giymesinin ardından Afrika Uluslar Kupası'nda milli takıma davet edilen diğer oyuncular şöyle:

Kasımpaşa: Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet" (Mısır), Bengali-Fode Koita (Gine)

Trabzonspor: Caleb Ekuban (Gana)

Medipol Başakşehir: Joseph Larweh Attamah (Gana)

Çaykur Rizespor: Chidozie Awaziem (Nijerya)

Göztepe: Lumor Agbenyenu (Gana), Lamine Gassama (Senegal)

Alanyaspor: Djalma Campos (Angola)

Antalyaspor: Fredy (Angola)

MKE Ankaragücü: Wilfred Moke (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Kayserispor: Jean-Armel Kana-Biyik (Kamerun), Asamoah Gyan (Gana)

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle (Benin)

Gençlerbirliği: Stephane Sessegnon (Benin)

Adana Demirspor: Mickael Pote (Benin)

Elazığspor: Diallo Guidileye (Moritanya)

Giresunspor: Adama Ba (Moritanya)

Bursaspor: Abdullahi Shehu (Nijerya), Henri Saivet (Senegal)  (AA)

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