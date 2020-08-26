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26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:50:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:56:00

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu: Sezon, Trabzonspor Beşiktaş derbisi ile başlayacak

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Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde derbi tarihleri de belli oldu.

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oluyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı.

Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.

Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek.

1. HAFTA

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep

Karagümrük - Malatyaspor

Göztepe - Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Detaylar gelecek...

DERBİ HAFTALARI

3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

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