Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu: Sezon, Trabzonspor Beşiktaş derbisi ile başlayacak
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde derbi tarihleri de belli oldu.
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oluyor.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı.
Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.
Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek.
1. HAFTA
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep
Karagümrük - Malatyaspor
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği
Detaylar gelecek...
DERBİ HAFTALARI
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray
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