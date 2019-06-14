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14 Haziran 2019 11:49 | Cuma

'Şu an en önemli gündemimiz transfer 10'a yakın futbolcu alacağız'

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turuna katılmaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, 10'a yakın transfer yapacaklarını söyledi.

Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'deki  performansı, transfer çalışmaları ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerine ilişkin AA  muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
 
Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini  anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi performans sergilediklerini ifade etti.
 
Gevrek, Spor Toto Süper Lig'e 6. sıra hedefiyle başladıklarını  anımsatarak, 2018-2019 sezonunu hedeflerinin üzerine çıkarak 47 puanla 5. sırada  tamamladıklarını belirtti.
 
Başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan Gevrek, "İnişli ve çıkışlı  bir sürecin ardından ligi hedefimizin üzerinde tamamlayarak önemli bir başarılı  elde ettik ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçı oynamaya hak  kazandık. Son derece mutlu ve gururluyuz. Başarılarımızı sürdürebilmek için  elimizden geleni yapacağız." dedi.
 
Gevrek, bu sezon hem ligde hem de kupada önemli mesafe katettiklerini,  UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini  kaydederek, bu süreçte kendilerine destek olan başta taraftarlar olmak üzere  herkese teşekkür ettiklerini söyledi.
 
"Şu an en önemli gündemimiz transfer" 
 
Gevrek, UEFA Avrupa Ligi ön eleme müsabakaları dolayısıyla lige erken  "merhaba" diyeceklerini dile getirerek, "Önemli bir sürece giriyoruz. Şu an en  önemli gündemimiz transfer. Doğru transferler yapmak için yoğun çalışıyoruz.  Transfer komitemiz, hocalarımız, sportif direktör çalışıyor. Zamanımız kısıtlı.  Şu an takımda sözleşmesi biten ve ayrılan futbolcularımız var. İç ve dış  transferde 10'a yakın futbolcu alacağız." ifadelerini kullandı.
 
Tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak  kazandıklarını anımsatan Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Önemli bir başarı elde ettik. UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeleri  kayıpsız geçip gruplara kalmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ligi de aksatmak  istemiyoruz. İki kulvarda da en iyi şekilde mücadele edeceğiz. UEFA Avrupa  Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Gruplara kalmak hem başarı  anlamında hem de maddi anlamda bizim için önemli. Bütün Malatyalılar gururlu ve  mutlu çok şükür. Bunu camiamız ve halkımızla başardık. Önemli olan geldiğimiz  yeri korumak. Bu sezon yoğun bir süreç bizi bekliyor. Kadromuzu da ona göre kurup  sağlam takım oluşturmamız lazım."
 
Gevrek, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıklarını hatırlatarak,  "Sergen Yalçın ile çalışmalara başladık, transferlere beraber karar vermeye  çalışıyoruz. Başarılı olacağına inandığımız için zaten Sergen hocayla anlaştık.  Malatyalılar inansın, güvensin ve takımlarına sahip çıksınlar. Hep birlikte daha  güzel  yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.

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