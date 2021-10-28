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28 Ekim 2021 Perşembe 20:17:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 20:17:00

Statlara tam kapasitede seyirci alınacak

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, TFF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım'dan itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

TFF Sağlık Kurulunun statlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen görüşünün, şu şekilde olduğu aktarıldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 09.11.2021 tarihinde, 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkanına sahip olacaklardır. Bu sebeple 09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da COVID-19 hastalığını geçirmiş olup, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile COVID-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin 'Müsabakalarda Uygulanacak COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat' ile belirlenen şartlara uygun olarak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur.

Stadyumlara tam kapasite ile seyirci alındığında oluşabilecek bulaş riskini en düşük seviyede tutmak amacıyla 09.11.2021 tarihinden itibaren tüm müsabakalara hangi yaş grubunda olursa olsun aşı takvimini tamamlamamış kişilerin alınmaması toplum sağlığında risk yönetimi açısından uygun olacaktır. Dolayısıyla 09.11.2021 tarihinden itibaren lig müsabakalarına artık PCR testi ile seyirci alınması söz konusu olmayacaktır.

Tüm bunlarla birlikte mevsimsel grip olgularının arttığı bu dönemde, hem COVID-19 hem de gripten korunmak için pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli silah olan aşılanma yanında her alanda olduğu gibi tribünde de maske (stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılmaması), mesafe (seyircilerin kendi koltuklarında oturması ve tezahürat ile gol sevinci sırasında bulaş riski yaratacak şekilde mesafe kuralını bozmamaları) ve hijyene azami özen gösterilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak doğru olacaktır."

Etiketler : Federasyon Stat Türkiye Futbol Federasyonu
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