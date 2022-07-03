15 Temmuz Şehitleri İçin Koştular

15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak şehadete koşan 251 şehidimizi yad etmek üzere bu yıl ikinci kez 15 Temmuz Vatan Koşusu düzenlendi. Gençlerin ve sporcuların katıldığı programda bayrak tesliminin ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

15 Temmuz Vatan Koşusu, Çengelköy Şehitler Çeşmesinden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Makamında sona erdi. Programa ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşlar, gençler ve sporcular katıldı.

Şehitlerin adını yazan forma giydiler

İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, 15 Temmuz Derneği ve TÜGVA'nın birlikte gerçekleştirdiği programda gençler, 251 şehidin ismini taşıyan formaları giyerek koştu. Program sabah erken saatlerde Çengelköy Şehitler Çeşmesi'nden başladı. Çengelköy'den köprüye doğru koşan vatandaşlar, köprünün üzerinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda koşuyu bitirdi.

Bayrak teslimi yapıldı

Koşunun varış noktasında gençlere ve tüm koşuculara madalyaları takdim edilirken, bayrak teslimi gerçekleştirildi. Gençler koşu boyunca taşıdıkları Türk bayraklarını, 15 Temmuz şehitlerinden Mahir Ayabak'ın ablası Zehra Ayabak ile Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş'a teslim etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra 251 şehit ve gaziler için yapılan dua ile tören son buldu.

Seyit Onbaşı'nın ruhunu taşıyorlar

Törende konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, Rabbim mekanlarını cennet etsin. Bizleri de onların yolunda yürüyen gençler eylesin" dedi. 15 Temmuz direnişinin Anadolu'daki Kuvayı Milliye ruhunun her zaman diri olduğunun ve Anadolu'nun hiçbir zaman işgal edilemeyeceğinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Ceylan, "Bize, gençlerimizin Sütçü İmam'ın, Fatma Nine'nin, Seyit Onbaşı'nın ruhunu taşıdıklarını; Vatan görevi ne zaman gençlere düşse dimdik ayakta olduklarını gösterdi. Bu ülkenin imanlı ve inançlı gençleri Kuvayı Milliye ruhunu hiç kaybetmeyecek. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin ve izinden yürümeyi bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Hukukun da takipçisiyiz

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise, 15 Temmuz'da sadece Çengelköy'de 14, Üsküdar'da 21 olmak üzere 251 şehidimiz olduğunu belirterek, "Her birinin destansı hikayeleri var. Bugün de şehitlerimizi unutmadığımızı haykırmak ve asla unutmayacağız mesajını vermek için buradayız. Son nefesimize kadar onların hatırasını yaşatacağız" dedi. Eminoğlu, 15 Temmuz konusunda devam eden davaları ve işin hukuki tarafını da yakından takip ettiklerini kaydederek, hiçbir taviz vermeden mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceklerini aktardı.

15 Temmuz ruhu devam ediyor

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç da konuşmasına bu toprakları vatan kılan şehitleri ve gazileri anarak başladı. "Milletimizin kültüründe şehitliğin ve gaziliğin ne anlama geldiği hepimizin bildiği bir gerçek" diyen Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü: Allah hepimizi o manadan ayırmasın. Ecdat, bu vatan için nasıl hayatını ortaya koyduysa bugün de bu ülke milyonlarca insanın, hatta Türkiye dışındaki milletimizin dostu olan insanların da duasıyla binlerce yıl özgür ve bağımsız bir vatan olacak. Bu ruhu taşıyanları yürekten tebrik ediyorum.

Her daim diri olacağız

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da gençlerin yaşananları asla unutmayacağını belirterek, "O gece gözünü kırpmadan sokağa çıkan gençlerimiz gibi bugün de gençlerimiz bir koşu düzenlediler. Gençler asla unutmayacak, bu vatanı savunmak için dimdik ayakta ve uyanık olacak. Tüm gençlerimizi ve paydaşlarımızı kutluyorum. 15 Temmuz'u unutmamak için her zaman diri olacağız" diye konuştu.

Rabbim bu ihaneti bir daha yaşatmasın

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise Üsküdar'ın 15 Temmuz'daki yerinin altının çizilmesi gerektiğini belirterek, "O gece canıyla, kanıyla bu işe dur diyen yerlerden bir tanesi Üsküdar. Şehitler makamına ev sahipliği yapmanın da bizim için ayrı bir onur olduğunu düşünüyorum" dedi. Demiryürek sözlerini şöyle sürdürdü: Rabbim bu mübarek bayrağın gölgesini üzerimizden eksik eylemesin. Bu uğurda şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi de minnetle anıyorum. Rabbim bu millete, bu topraklara böyle bir ihaneti bir daha yaşatmasın.