Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan