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Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
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06 Nisan 2023 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 13:57:00

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

7 Nisan Cuma:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu MKE Ankaragüc Mustafa Kürşad Filiz

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