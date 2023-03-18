18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, "Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" başlığıyla verilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yüce milletimizin gösterdiği birlik ve beraberliğin, istiklal ve istikbal mücadelesinin meşalesi olan Çanakkale Zaferi, altın sayfalara yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Hayasızca akınlara göğsünü siper ederek, "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe nakşeden kahramanlarımızın yaktığı bağımsızlık ateşi ilelebet yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, bu toprakları bize ebedi vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Türkiye Basketbol Federasyonun Başkanı Hidayet Türkoğlu da mesajında, şunları kaydetti:

"Vatan toprağının her yerinden cepheye koşarak Çanakkale'de destan yazan yüz binlerce kahraman, 108 yıl önce bugün 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazımış, ülkemiz için bir gurur abidesi olarak tarihte yerlerini almıştır. 18 Mart 1915'te, dönemin en donanımlı ordularının Çanakkale'de dize getirildiği bu büyük zafer; milletimizin birlik ve beraberlik duygularını yeniden filizlendiren, Kurtuluş Savaşımıza da ilham veren mücadele ruhunun doğuşuna vesile olan şanlı bir zaferdir. Çanakkale ruhunun taşıdığı anlam ve bize verdiği güç, ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde en büyük dayanağımız, vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır. Milletimiz yine aynı ruhla, beraberce çalışarak yaralarını saracak, geleceğe daha umutlu bakacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde "Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" başlığıyla yer alan mesajında ise "Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu da "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Çanakkale geçilmez." mesajını paylaştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonun paylaştığı mesajında ise "Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünde bizlere bu güzel ülkeyi kuran ve armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenliği için geri dönmeyi düşünmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Türkiye Judo Federasyonu da internet sitesinden, "Dünya tarihini değiştiren ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Judo ailesi olarak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Çanakkale Zaferimizin 108'inci yılı kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da "Tarihimize altın harflerle yazılan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde bayrağımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." mesajını paylaştı.

Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlarla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünü andı.