Spor dünyasının depremzedelere desteği devam ediyor

Atalantalı milli futbolcu Merih Demiral'ın sosyal medya üzerinden Türkiye'deki depremzedeler için düzenlediği imzalı forma yardım kampanyasına birçok yıldız futbolcu katıldı.

Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığını belirten Merih Demiral, elde edilecek tüm gelirin depremzedeler için Ahbap Derneğine bağışlanacağını açıkladı.

LEWIS HAMILTON'DAN YARDIM ÇAĞRISI



Formula 1 takımı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarına destek olunması yönünde çağrı yaptı.

Hamilton, Instagram hesabında, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Human Appeal'ın yardım kampanyası linklerini takipçileriyle paylaştı.

Diğer Formula 1 sürücüleri Büyük Britanyalı George Russell ve Monakolu Charles Leclerc ile İspanyol motosikletçi Marc Marquez gibi isimler de bağış kampanyaları için paylaşımlarda bulundu.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN EKMEK YARDIMI



Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan habere göre Manchester City'nin Türk asıllı Alman milli futbolcusu İlkay Gündoğan, depremlerden etkilenen vatandaşlar için bölgeye iki tır dolusu ekmek gönderdi.

Haberde görüşlerine yer verilen tecrübeli futbolcu, "Aklımız deprem bölgelerindeki insanlarla. Hepimizin dayanışma içinde olması çok önemli. İnsanlar bizim yardımımıza güveniyor. Şimdiye kadar aldığımız teşvik ve destek harikaydı. Şu anda bebek maması, battaniye, hijyen ürünleri ve sıcak tutan giysiler gibi daha fazla gıda ve malzeme bağışı toplamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Interli Hakan Çalhanoğlu, Leicester Cityli Çağlar Söyüncü, Atalantalı Merih Demiral, Fortuna Sittardlı Burak Yılmaz, Olimpik Marsilyalı Cengiz Ünder, Hull Cityli Ozan Tufan gibi yurt dışında forma giyen birçok futbolcu da bağışlarıyla depremzedelere destekte bulundu.

NBA EKİPLERİNDEN DESTEK



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takım arkadaşları Joel Embiid ve James Harden'ın imzalı formalarının depremzedelere yardım amacıyla açık artırmayla satışa sunulacağını duyurdu.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda ise "Cavaliers ve NBA ailesi, Türkiye ile komşu bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere acil yardım sağlayan yerel ve ulusal organizasyonları desteklemek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

BARCELONA'DAN YARDIM



Barcelona Kulübü, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım kuruluşları aracılığıyla destek verileceğini açıkladı.

Sosyal medyadan Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Barça Vakfı ile çalışan insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik ederek "Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

MELO VE ALEX'TEN YARDIM MAÇI



Fluminense'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncularından Brezilyalı Felipe Melo, Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza ile bir yardım maçı organize etmeyi planladıklarını duyurdu.

Melo, yaptığı açıklamada, "Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Yardım için çok düşündüm. Belki de ileride bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Alex de Souza ile konuştum. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Şu an tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda da biz maç yapabiliriz. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım." şeklinde görüş belirtti.