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04 Şubat 2021 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 13:57:00

Spor aşkına her gün yollarda

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12 yaşındaki Elif Nur Yıldırım, badmintonda milli formayı giyebilmek için 3 yıldır her gün 60 kilometre yol kat ediyor.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan yetenek taramasında 9 yaşındayken keşfedilen Elif Nur Yıldırım, badmintonda başarı sağlayabilmek için Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda her gün gerçekleştirilen antrenmanları hiç aksatmıyor. Elif Nur, Oklubalı Mahallesi'nden Eskişehir'e hareket eden ilk otobüsle sabahın erken saatlerinde annesiyle yola çıkarak 60 kilometre yolculuk yapıyor. 3 yıldır her gün bu zorlu yolculuğa katlanan Elif Nur, "Yoruluyorum ama asla pes etmem" diyor.

Elif Nur Yıldırım, spor salonu çalışanlarını ve antrenmandaki arkadaşlarını çok sevdiğini anlatarak, "Her gün annemle köyümüzden Eskişehir'e antrenmana geliyoruz. Bir kere bile 'istemiyorum' demedim. Hedefim bu spor dalında milli formayı giyerek bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak. Bana inandığı ve zaman harcadığı için antrenörüm Volkan Şener hocama çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tüm antrenmanlara kızıyla gelen anne Ayşegül Yıldırım (38) ise spor salonunun ikinci evleri haline geldiğini söyledi. Anne Yıldırım, hayalinin kızının milli formayı giydiği günü görmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Antrenörümüz bana bu yolculuğun zor olacağını söylemişti. Kızım için kabul ettim. Çocuğum için bin kilometre de giderim. Kimi zaman sabah 06.00'da evimizden yola çıkıyoruz. Hem antrenmanlar hem de canlı dersler olduğu için tekrar köye dönmek zor olacağından spor salonunda eğitimleri tamamlıyoruz. Burası evimiz gibi oldu. Kendi evimizi otel gibi kullanır olduk. Günümüzün 14 saati burada geçiyor. Allah nasip ederse çocuğumun milli formayı giydiğini, olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettiğini görmek istiyorum. Bu duyguyu parayla satın alamazsınız."

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda görev yapan badminton antrenörü Volkan Şener (40) de Elif Nur Yıldırım'ın azmini takdir ettiğini dile getirdi. Şener, yetenek taramasında keşfedilen Elif Nur Yıldırım'ın kırsal mahallede yaşaması nedeniyle antrenmanlara katılamayacağını düşündüğüne değinerek, şunları kaydetti: "Gelemez ve yarım kalır demiştim. Ailesinin de desteğiyle her gün düzenli antrenmanlara katıldı. İnşallah milli formayı da giyecek. Burada antrenmanlara gelen abi ve ablalarını görüyor. Kimisi Marmara Üniversitesini, kimisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesini kazandı. Sporla eğitimin de aksamayacağının farkında. Devletimizin verdiği desteği en iyi şekilde kullanarak sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz."

Etiketler : spor eskişehir elif nur
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