Sparta Prag, Semih Kaya'nın kamp kadrosuna dahil edildiğini açıkladı

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Semih Kaya için Sparta Prag teknik direktörü Vaclav Jilek'ten açıklama geldi.

Çekya ekibinin yeni teknik direktörü olan Jilek, Semih Kaya'nın kamp kadrosuna dahil ettiklerini açıklarken Türk futbolcuya bir şans vermek istediğini belirtti.

''BENİM BİR PROBLEMİM YOK''

Çek basınına konuşan Vaclak Jilek, ''Semih, Sparta Prag'ın oyuncusu. Onunla birlikte çalışma fırsatım daha önceden olmadı, o yüzden bir problemim de olamaz. Göreve geldikten sonra da bir olumsuzluk görmedim. Kamp döneminde kendisine bakıp bir şans tanımak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky ise ''Semih Kaya, Sparta Prag'ın kontratlı oyuncusu. Antrenmanlara çıkacak ve son kararı teknik direktör verecektir.'' diye konuştu.

Galatasaray ile 4 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoperin Sparta Prag ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)