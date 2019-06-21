Sparta Prag'dan Galatasaray'a yanıt: Tetteh'i asla kiralık olarak vermeyiz

Galatasaray'ın forvet adaylarından biri olan Benjamin Tetteh'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ganalı forvetin kulübü Sparta Prag'ın Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama teklifini, "Tetteh'i asla kiralık olarak vermeyiz. Sadece bonservis pazarlığı için görüşürüz" diyerek yanıtladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın bu yanıt sonrası önümüzdeki günlerde Çek kulübüyle yeniden masaya oturacağı ve yeni bir teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.

21 yaşındaki Ganalı oyuncunun Çekya ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor. Başarılı forvet bu sezon Sparta Prag forması altında 37 maçta 2372 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 11 gol atıp, 4 de asist yaptı.

SOL AÇIKTA DA OYNAYABİLİYOR

Tetteh futbol kariyerine 2014 yılında Gana'da başladı. 2015 yılında Belçika'dan Stardart Liege takımına transfer olan Ganalı forvet, 2018 yılında ise Sparta Prag'a sadece 550 bin euro bedelle geçiş yaptı. Gana Milli Takımı'nda henüz forma şanşı bulamayan genç golcü U17 ve U20 takımlarında forma giydiği 22 karşılaşmada 9 gol atma başarısı gösterdi. Forvet arkası ve sol kanatta da oynayabilen genç isim güncel piyasa değerini 2 milyon euroya taşıdı. 1,93 boyundaki Ganalı iki ayağını da kullanabilmesi özelliğiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır takip ettiği 1.93'lük santrafora, devre arasında Fatih Terim onay vermişti. Galatasaray, Tetteh'in henüz 21 yaşında olduğunu göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıktıktan sonra bir kaç sene içinde astronomik rakamlara satılabileceğini düşünüyor. (Takvim)