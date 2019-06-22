Son teklif 3.5 milyon euro

GÜNEŞ

■ KADROSUNA yıldız bir golcü katmayı hede eyen Galatasaray, tüm şartları zorlamaya devam ediyor… Gelecek sezon kontratı sona erecek olan Chicharito'yu makul bir bonservisle takıma kazandırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve senelik de 3 milyon euro önermişti. Ancak, bu teklif kabul görmeyince Galatasaray yönetimi fiyat yükseltti. Fatih Terim’in çok istediği Meksikalı için 3.5 milyon euroya kadar çıkıldı.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

■ TARAFLAR önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek… Chicharito ile anlaşbma sağlanması halinde gözler West Ham United ile yapılacak olan pazarlıklara çevrilecek. Sarı-Kırmızılılar’ın Meksikalı oyuncu için belirlediği bonservis bedeli 4 milyon euro. Puzzle’ın tüm parçaları tamamlanırsa Javier Hernandez Balcazar önünüzdeki sezon Galatasaray formasını giyecek. Geçen sezon West Ham’la 28 maça çıkan 31 yaşındaki forvet, 8 gol kaydetti.