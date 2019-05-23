23 Mayıs 2019 12:28 | Perşembe
Son hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Pazar günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Pazar günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Göztepe - Ankaragücü / Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - Bursaspor / Ali Palabıyık
Fenerbahçe - Antalyaspor / Halis Özkahya
Kayserispor - BB Erzurumspor / Fırat Aydınus
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