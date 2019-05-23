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23 Mayıs 2019 12:09 | Perşembe

SON DAKİKA! Nihat Özdemir adaylığını resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özdemir, "Futbolun Nihat abisi olarak 1 Haziran'da yapılacak seçimlere aday oldum. Türk futbolunu 4 yıl boyunca yönetmeye talibim. Tecrübem ve tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimine adayım. Futbolumuzu daha iyi yerlere getirebilmek için başkanlığa aday oldum. Yıldırım Demirören'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Hüsnü Güreli Bey'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe'de yöneticilik yaptım. TFF'de başkan vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Hep birlikte önemli işlere imza attık.

"4 yıl futbolu yönetmeye talip oldum"

4 yıl futbolu yönetmeye talip oldum. Tecrübem ve tüm enerjimle futbola hizmet etmek istiyorum. Öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygı ve sevgiden geçer. Rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar, Özhan Canaydınlar ve Metin Oktaylar'dan geçer. Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Milli beraberliği hep birlikte yaşatalım. İstikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk 10'da yer almak istiyoruz.

"Kurullardaki arkadaşlarımızı liyakat sistemine göre seçeceğiz"

Kulüpler Birliği ile çok iyi diyalog sürdürmek istiyoruz. Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğim. Kurullardaki arkadaşlarımızı liyakat sistemine göre seçeceğiz. MHK ve Kulüp Lisans Kurulu'nda reform yapmamız şart. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile birlikte hareket ederek düzeni sürdürmek istiyoruz.  MHK, PFDK, Tahkim Kurulu Beylerbeyi'nde çalışmalarına devam edecektir. Yönetim kurulu üyelerinden komitelerimizi oluşturacağız, ancak yönetim kurulu arkadaşlarımız işleyişe karışmayacak, bu işleri profesyoneller yönetecek. Bu sözlerimle birlikte hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

"5 büyük ülkeye yakın takip"

5 büyük ülkenin futbolunu yakından araştırmak istiyoruz. Bunun için komite kuracağız. Bu komitede yönetici arkadaşlar, kulüp temsilcileri hatta basından arkadaşlar olacak. Bu komitenin raporuna göre MHK için 3 yıllık master planı uygulamaya koyacağız.

"Herkes kulüp formasını üzerinden çıkaracak"

"Yeni ekibimizde herkes işini kulüp formasını üzerinden çıkararak yapacak."

"VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz"

UEFA'nın IFAB kurallarına göre hareket edeceğiz. Bugünkü çerçevede VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz. Ama bir değişiklik olursa bunu Türkiye'de de uygulamaya koyarız. VAR sistemi ile ilgili hedefimiz her geçen günü hataları azaltmak olacak.

"Şenol Güneş'e tam destek"

Şenol Güneş'in göreve getirildiği dönemde yönetim kurulundaydım. Kendisine güvenim ve desteğim tamdır.  Lucescu önemli işler yaptı ve başarılı da olmuştur. Ama yerli bir hoca ile yola devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Takımı gençleştirecek mi, ne yapar bilmiyorum. O, onun bileceği iş.

"Kulüpler Birliği yasası bir an önce çıkmalıdır"

Kulüpler Birliği yasası meclise gelmek üzere, hazırlıklar devam ediyor. Bir an önce onun da yasalaşması lazım.

Yabancı sayısı konusu

Kaç yabancı futbolcuyla sözleşme yapılacağının kararını Kulüpler Birliği ile beraber vermek istiyoruz. Son toplantıda bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki sezon bu sezonki sayıyla devam edilecektir. Alınacak karar sonraki sezonlar için geçerli olmalıdır.

"2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ni İstanbul'da yapacağız"

Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa maçını düzenleyeceğiz. 2020 Şampiyonlar Ligi finalini de Olimpiyat Stadı'nda yapacağız. Ama orası eski bir stat. UEFA'nın bizden akıllı stat talepleri var. İngiliz bir firmaya projeyi hazırlattık.

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşüyorum"

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la beraber Fenerbahçe'nin en zor döneminde, 3 Temmuz döneminde beraber çalıştım. İyi ve fedakar bir Fenerbahçeli. Kendisiyle görüşüyorum. Herhangi bir sorun yoktur.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ta bir VAR kaydı olduğuna inanmıyorum.

Ali Dürüst'ün yeni yönetimde olup olmayacağını şu anda söyleyemem.

Kulüplerimizi ve bankalarımızı aynı masaya oturtacağız ve görüştüreceğiz.

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