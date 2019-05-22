SON DAKİKA! Başkan Emre Belözoğlu'nun yeni takımını açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunada bitecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

38 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyerek kariyerini noktalama kararı aldı. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belöoğlu'nun bu kararını doğruladı.

Gökse Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var." dedi.