SON DAKİKA! Başkan Emre Belözoğlu'nun yeni takımını açıkladı
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olma kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunada bitecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı.
38 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyerek kariyerini noktalama kararı aldı. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belöoğlu'nun bu kararını doğruladı.
Gökse Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var." dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler: Delikanlı adam kaçmaz
- Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: Neler yaşadık ama mutlu sona ulaştık
- Fatih Terim'in paylaşımı dakikalar içinde rekor kırdı
- Cimbom kasasını doldurdu! 450 milyon TL'lik çılgın gelir
- Abdurrahim Albayrak: 6 kez yönetici oldum, 6'sında da şampiyon oldum