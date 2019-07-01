Skhodran Mustafi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi

Topçular, 27 yaşındaki savunmacı için 20 milyon euro seviyelerinde bir bedel istedi. Fenerbahçe, bu parayı ödemeyi hiç düşünmedi ancak satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi hazırladı.

SÖZLEŞMESİ 2021’DE BİTİYOR

2016’da 41 milyon euroya Valencia’dan Arsenal’a geçen Mustafi, geçtiğimiz sezonun sonlarında Teknik Direktör Unai Emery ile soğukluk yaşadı. Bu etkenin dışında, Arsenal yeni sezonda daha iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Topçular, üst düzey futbolcularla kadrosunu donatacak. Mustafi kadroda düşünülmüyor, mukavelesi de 2021’de bitiyor. Fenerbahçe’nin, oyuncuyu kiralama ihtimali yüksek ancak amaç; temelli kadroda tutabilmek için uygun bir satın alma tutarına sahip olabilmek.

DÜNYA KUPASI’NDA PARLADI

Mustafi’nin çıkışı, 2014 Dünya Kupası’nda başladı. Portekiz karşılaşmasında Hummels’in sakatlanmasıyla oyuna girdi, kısa sürede kalitesinden izler sergiledi. Sonrasındaki Gana ve Cezayir maçında şans buldu. Kadronun değişilmezi olması beklenirken, çeyrek finaldeki Fransa maçı öncesi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuncuyu beğenen Arsenal, 2016’da onu Valencia’dan tam 41 milyon euroya aldı. Şimdi ise satış listesinde bulunuyor.

(Akşam)