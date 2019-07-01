Sivasspor'da gündem Diabate ve Adalberto Penaranda
Sivasspor, geçen sezon Leicester City’den kiraladığı Diabate için tekrar harekete geçerken gündemdeki diğer isim ise Watford’da forma giyen Adalberto Penaranda.
Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay’ı getirdikten sonra transferde atağa kalkan, bu doğrultuda Samassa, Gaiano ve Appindangoye gibi isimleri kadrosuna katan Yiğidolar’da harekat büyüyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın listesinde Premier Lig’den yıldızlar var. Geçen sezonun devre arasında Leicester’dan kiralık olarak kadroya katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Diabate yeniden gündemde. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ada ekibinin kamp kadrosuna dahil ettiği Diabate için şimdiden transferi gerçekleştirmek adına girişimlere başladı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde, “Kulübümle anlaşırsanız kariyerime Sivas’ta devam etmek isterim” mesajı alındığı bildirildi. Başarılı oyuncu yeniden kiralanabilir.
Kampa kadar bitecek
Sivasspor’un gündemindeki bir diğer isim ise yine hücum hattına. Gündemde Adalberto Penaranda var. Watford’un 2016’da Udinese’den 10 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı ve son sezonlarda Malaga, Granada ve Udinese’ye kiraladığı 22 yaşındaki Venezuelalı golcü için de temaslar söz konusu. Sivasspor her iki oyuncuyu da kadrosuna katıp sezon hazırlıklarına iskelet kadroyu oluşturup başlama düşüncesi içerisinde.
(Fanatik)
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