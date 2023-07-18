Sivasspor dernek statüsünden çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edeceği yönünde alınan karar anımsatıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 17 Haziran'da olağan genel kurul yaptığı aktarılan açıklamada, tüzük değişikliği ile Sivasspor Kulübü Derneği olan statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği ifade edildi.