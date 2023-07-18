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18 Temmuz 2023 Salı 15:23:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:23:00

Sivasspor dernek statüsünden çıktı

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dernek statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edeceği yönünde alınan karar anımsatıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 17 Haziran'da olağan genel kurul yaptığı aktarılan açıklamada, tüzük değişikliği ile Sivasspor Kulübü Derneği olan statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği ifade edildi.

Etiketler : SİVASSPOR DERNEK TRENDYOL SÜPER LİG
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