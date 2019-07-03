Sinan Gümüş, Genoa'da! Genç oyuncu Serie A ekibiyle kesin olarak anlaşma sağladı

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

(Sporx)