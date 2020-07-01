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01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:34:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:42:00

Şike kumpası davasında 15. duruşma başladı

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"Futbolda şike soruşturması" adı altında "kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 107 sanığın yargılanmasına devam edilirken, Fenerbahçeli yöneticiler Silivri'ye geldi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı Fenerbahçe Kumpas Davası'nda 15'inci duruşma bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde başladı. 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek duruşmaya Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve kulüp avukatı Naim Karakaya katıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz Cuma günü Silivri'ye gelerek şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katılacak.

FETHİ PEKİN: FENERBAHÇE ŞİKE YAPMAMIŞTIR, YAPMAZ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ''Şikede kumpas sözde şike davası. Fenerbahçemize kurulan kumpasın sanıklarının yargılandığı kumpas davasının 15'inci duruşma celsesindeyiz. 1-2 ve 3 Temmuz günleri sürecek. 3 Temmuz gününe denk gelmesi bizim için son derece önemlidir. Aynı zamanda o gün başkanımız da Fenerbahçe adına şikayetçi sıfatıyla söz alıp konuşma yapacak. O bakımdan da son derece önemli bir gün, basının da yakından takip etmesini istiyoruz. Bildiğiniz gibi 3 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçemize yapılan bu illegal operasyon neticesinde Fenerbahçemizin tertemiz olduğu ortaya çıkmış ondan sonrasında da bu söz konusu sanıkların yargılanma süreci başlamıştır. Süreç biraz uzun sürmüş, pandemi dolayısıyla da biraz sekteye uğramıştır. Bildiğiniz gibi bu duruşma aslında nisan ayında yapılacaktı. Bundan 1-2 celse sonra kararın çıkacağını düşünüyoruz. Fenerbahçemiz tertemizdir. İlk günkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuz da aynıdır. Fenerbahçe şike yapmamıştır, yapmaz. Fenerbahçe ülkemizin en büyük, en güçlü sivil toplum kuruluşudur. Herkesin bu davayı, Fenerbahçeli olsun veya olmasın, yakından takip etmesi gerekmektedir'' dedi.

NAİM KARAKAYA: KUMPAS DAVASININ İLKLERİNDENDİR VE DEĞİŞİK GEREKÇELERLE BU SÜREÇTE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR

Fenerbahçe Spor Kulübü Avukatı Naim Karakaya ise ''Hukukta bir kural vardır; hukuksuzluğu engelleyemediğiniz zamanlar olabilir ama ona itiraz etmediğiniz, haksızlığı engelleyemediğiniz zamanlar olmaması gerekir. 3 Temmuz sürecinde biz bunu başından beri ifade ettik, dedik ki 'Bu dava hiçbir zaman hak hukuk davası temelli başlamış olamaz. Olsa olsa hukuk dışı odakların, illegal yapıların, örgütlerin kararları sonucunda Fenerbahçe'nin adeta ele geçirilme süreci ile bu süreç başlamıştır' diye düşündük. Bugün geldiğimiz noktada 11 yıl sonra da aynı şeyleri çok rahatlıkla söylemiş oluyoruz. Gelinen odaklar Fenerbahçe'ye yapılan şeylerin kumpas odaklı olduğunu her geçen gün çok daha açık şekilde ortaya koymuştu. Bu davada önemli olan şey şudur; Bu dosyanın soruşturması 15 Temmuz öncesi yapılmıştır. Aslında kumpas davasının ilklerindendir ve değişik gerekçelerle bu süreçte henüz tamamlanmamıştır ama bizim de en büyük temennimiz bu sürecin hızla tamamlanması, hukukun işlemesidir. Hukukun, haksızlığın ortaya çıkarmasıdır. 107 sanığın 14'ü firaridir. Bunların bazıları hakkında da kaçaklık kararı verilmiştir. 80 civarında sanığın sorgulaması tamamlanmıştır. Bir sonraki aşamalarda savcının görüşü ortaya çıkarsa biz 2020 yılında bunu tamamlanmayı ümit ediyoruz. Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değildir. Haksızlığa hukuksuzluğa uğramış herkesin davasıdır. O nedenle tüm toplumu bu davaya sahip çıkmaya bekliyoruz" diye konuştu.

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