Sıcak saatler

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA transfer hareketliliği bu hafta zirve yapacak. Sezonu 8 Temmuz’da Riva’da açacak olan Siyah-Beyazlılar’da, yönetim yeni transferleri ilk kampa yetiştirmeye çalışıyor. Almanya ve Hollanda’da gelecek vadeden genç gurbetçi yıldızları takibe alan yöneticiler, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Kartal’ın diğer hedefi ise Tyler Boyd ve Shinji Kagawa… Boyd için Vitoria Guimaraes’le görüşen yönetim, bu transferi 1 milyon euroya bitirmeyi planlıyor.

KARAR VER KAGAWA

■ GEÇEN sezonun 2. yarısını Ankaragücü’nde geçiren 24 yaşındaki forvetle her konuda anlaşmaya varan yöneticiler, Portekiz kulübüyle de el sıkışmak üzere. ABD’li futbolcunun bu hafta resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel, burada Kagawa’yla ilgili temaslarda bulundu. Bazı kulüplerle görüşen Japon yıldız, Kartal’a son kararını iletecek.

UMUT MERAŞ İMZAYA YAKIN

■ ADRİANO ile yollarını ayıran Beşiktaş, Bursaspor’un sol beki Umut Meraş’ı kadrosuna katmak istiyor. Bu futbolcuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Yeşil-Beyazlı yönetimle görüşen ve 13 milyon TL’ye (2 milyon euro) anlaşan Beşiktaş, Bursaspor’da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yönetimin değişmesi sonrası beklemeye geçti. Bursaspor’un yeni başkanı Mesut Mestan ile görüşecek olan Siyah-Beyazlılar, anlaşmayı hedefliyor.