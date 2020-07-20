Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması... Beşiktaş harekete geçti

Sergen Yalçın, yeni sezonla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var. Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur, kalan ve giden oyunculara önümüzdeki hafta maçtan sonra karar verilecek." ifadelerini kullandı.

TAKIMDA SİSTEMİ OYUNCULARIN BELİRLEYEBİLDİĞİNİ KAYDEDEN SERGEN YALÇIN ŞUNLARI SÖYLEDİ:



"Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi maç seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Risk alıp çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse... Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı."

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ederek "Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları." ifadesini kullanan Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçına yönelik, "Centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

OYUNUN BAZI BÖLÜMLERİNDE KÖTÜ OYNADIKLARINI KAYDEDEN YALÇIN ŞUNLARI AKTARDI:



"Bazen takımlar kötü oynayabilir, bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 10'ar, 15'er, 20'şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Konsantre olmaları konusunda bazen zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptı."

"Sezon başında görevde olsaydınız şampiyon olur muydunuz?" şeklindeki soru üzerine Yalçın, "Olsaydınız, olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız." ifadelerini kullandı.