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27 Haziran 2019 20:31 | Perşembe

Sergen Yalçın: 2 veya 3 tane yerli transferi yapacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçları oynamanın kendileri için ciddi bir tecrübe olacağını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlıların antrenmanını ziyaret eden taraflarlar, Sergen Yalçın'a çiçek ve Malatya kayısısı hediye ederek başarılar diledi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın, kentte 4-5 günlük hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Bolu'da takımın toplanarak kampa gireceğini hatırlatan Sergen Yalçın, "Bolu'da UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına kadar iki kampımız olacak. O süreç bizim için çok önemli. İlk kampa Mina ve Fabien haricinde bütün oyuncularımız katılacak. Orası bizim için daha değerli, ciddi bir süreç gerektirecek ama oynayacağımız maça da çok fazla süre yok. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Yüzde yüz hazır olma ihtimalimiz biraz zor görünüyor. Önümüzde çok fazla bir zaman yok ama en azından yüzde 60-70 hazır olursak iyi olacak. Bizim için UEFA'da ön eleme oynamak ciddi bir tecrübe olacak. Orada camia olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım katılacak oyuncularla beraber iyi bir kadro kurarız." diye konuştu.

"Kadromuza en az 4-5 oyuncu katmak istiyoruz"

Bir gazetecinin transfer çalışmalarını sorması üzerine ise Yalçın, görüştükleri oyuncuların olduğunu ancak şu an isim vermenin doğru olmayacağı aktardı.

Sergen Yalçın, üzerinde çalıştıkları oyuncuların da olduğuna dikkati çekerek, "Bolu kampına kadar olan süreç içerisinde kadromuza en az 4-5 oyuncu katmak istiyoruz. Yönetim ve başkanımız, oyuncuları takıma kazandırmak için ciddi bir şekilde çalışıyor. Şu an isim telaffuz etmek doğru olmaz. Hangisi olur, hangisi olmaz şu an çok net değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Aleksic ve Guilherme'nin durumlarının sorulması üzerine ise "Aleksic geliyor, onunla ilgili bir sorun yok. Bizimle beraber olacak. Guilherme konusunda başkanla herhangi bir görüşme yapmadık. O konuyla ilgili herhangi bir şey yok, bir şey söylemek erken gibi görünüyor. Bolu kampına kadar birlikte bir toparlama yapacağız. İnşallah o toparlamanın sonucunda bir şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Kadrolarına 2 veya 3 yerli oyucu katmak istediklerini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Çok net olmadığı için isim telaffuz etmek doğru olmaz çünkü alamayabiliriz. Bir hafta içerisinde her şey netleşir diye düşünüyorum. Yönetim ve başkan bunun üzerinde çalışıyor biz de yeterli ölçüde destek vermeye çabalıyoruz. 10-15 güne kadar bir şeyler olur diye düşünüyorum."

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