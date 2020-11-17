17 Kasım 2020 Salı 21:03:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 21:03:00
Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
Kaynak: DHA
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Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı. Paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşan Uruk, rekorun yeni sahibi oldu.
Serbest dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda dünya rekoru denemeleri gerçekleştirdi.
Uruk, paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.