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12 Haziran 2019 00:16 | Çarşamba

Şenol Güneş: Yarış devam ediyor

EURO 2020 Elemeleri dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş’in açıklamaları şu şekilde;

Buraya yorgun ve mutlu geldik. 3 puan alabilirdik. Maça başladığımızda tedirgin bir takımımız vardı. Rakip bunun avantajı kullandı. İkinci yarıda pozisyon bulmak için gayretliydik. Kaybettiğimiz bir 3 puan var. En kötü ihtimal beraberlik bile bizim avantaj olacaktı. Yarış devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonasına gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay yıldızlı ekibin 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenildiği maçta tüm oyuncularının galibiyet için elinden geleni yaptığını, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Güneş, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, "Kaybettik, üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, İzlandalı bir gazetecinin, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya gelişi sırasında havalimanında yaşananların kendilerini olumsuz etkileyip etkilemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugün sahada oynanan futbola bakmamız lazım. Biz buraya yorgun ama umutlu geldik. İlk yarı 30 dakika dışında daha iyiydik, ilk 30 dakika tedirgin oynadık. Onlar da kontrollü başlamıştı iki duran topla lehine çevirdi. Oyunun tamamına baktığınız zaman kazanmak için tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettik üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer konularla ilgili daha konuşacak bir şey yok, dün konuşmuştuk, kim yapmışsa onlara sorun."

"Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu"

Güneş, dokuzar puana sahip Fransa, İzlanda ve Türkiye arasında yarışın süreceğinin altını çizerek "Bu bir maraton. Grupta Fransa, İzlanda ve Türkiye yarışta olacak gibi görülüyor. Fransa daima favori, dolayısıyla rakibimiz İzlanda. Tersi bir sonuç olsaydı Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu. Fikstür elimizde değil, Fransa'dan sonra burada oynadık. Bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra geçen sürede tüm oyuncular gayretliydi. Son bölümde oyuncuların temposu düşmeye başladı, ofansta gole ihtiyacımız vardı. Rakip de aldığı puanla yarışa ortak oldu. Beraberlik ya da galibiyet lehimize olacaktı." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, takımdaki sakatlıkların da kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlıklar sıkıntı ama üç günde bir maç oynamak da sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayan oyuncu da oynayamayabilirdi. Hakan sakatlıktan sonra geldi, çalıştı gayret etti ama etkili olamadı. Onlara bakarak takımı değerlendirip olumsuz bakmak istemiyorum. Tamamına bakarsak onlardan kötü takım değiliz daha iyi takımız. Onun için deplasmandan maç fikstürünün çıkması, seyahatin olması, aynı zamanda duran toptan gol yememiz... Çalışma süremiz kısaydı ama kısmen Antalya'da çalışmıştık, seken top sonrasında ikinci topta hamle yapmamız gerekti. Ortada kalan toplarda eksik kaldık, zaten boy olarak avantajları vardı, takipte de avantajları oldu orada eksik kaldık bu da skora yansıdı."

Şenol Güneş hakemle ilgili konuşmanın ve mazeret aramanın doğru olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kendi işimize bakacağız, devam edeceğiz. Kendimize güveniyoruz, bugün kaybettik, üzgünüz ama yarış devam edecek. Karttı zamandı, bunlar hepsi tartışılır. Aslında iki şey var, savunmayı daha iyi yapıp oynamaya çalışan bir takım var karşınızda. Biz birinci bölgede pas yaparken onlar basmıyordu, merkezde top kazanıp, kaybettiğimiz toplardan sonra atak yapmaya çalıştılar. Ve bunları da duran topa çevirmeye çalıştılar. Bunda da bayağı bir tecrübeliler, sahada maçı kazanmak için her yolu değerlendirmeye çalışan bir rakip. Zaman geçirmeyi, faul kazanmayı çok iyi yapıyorlar, bunu bildiğimiz halde maalesef başarısız olduk. Üç gün önce Fransa'da da uzun oyuncular vardı ama orada başarılıydık. Burada seken topları kovalamada sıkıntımız oldu. Bu başarısızlığımız skora yansıdı. Ucuz toplar kaybettik. Ara pasları ikiye birleri iyi yapmamız lazımdı, onda eksik kaldık. Onlar da oyunu bozmaya çalıştılar ve başarılı oldular."

"Defansif olarak Kaan'ı ortaya alıp, Çağlar'ı oynatabilirdik o da bize çok defansif gelebilirdi. Hava toplarında etkili olabilirdik." diyen Güneş, "Yediğimiz gollerde zaafa düştük. Diğeri de defansif değil ama ofansif kullanabileceğimiz oyuncularımız vardı. Oğuzhan, Deniz vardı... Sakatlıklar üst üste gelince tarz olarak Okay, Mahmut, Dorukhan gibi oyuncularımızın sayısı azaldı. Dün akşamki idmanda Mahmut çıktı, hatta Dorukhan'ın da sıkıntısı vardı ama oynamasına mani değildi onunla başladık. Futbolun içinde sakatlıklar var." diye konuştu.

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