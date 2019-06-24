24 Haziran 2019 18:36 | Pazartesi
Semih Karadeniz Trabzonspor'a veda etti
22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Semih Karadeniz, Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Semih Karadeniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "14 yıl bünyesinde bulunduğum Trabzonspor ile bugün ayrılık vakti. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili altyapıdan yetişen Karadeniz, bir dönem Zonguldak Kömürspor forması da giymişti.
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