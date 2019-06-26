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26 Haziran 2019 12:32 | Çarşamba

Sancho, Jovic ve Jong, son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular arasında ilk 3'e girdi

İngiliz Jadon Sancho, Sırp Luka Jovic ve Hollandalı Frenkie de Jong, Avrupa futbolunda son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular arasında ilk 3'e girdi

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular belirlendi. Yaz transfer sezonunun favorileri arasında da yer alan söz konusu oyuncular arasında ilk sırayı, piyasa değerini 95,7 milyon avroya çıkaran Jadon Sancho aldı.

Geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 13 gole imza atan 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, son 5 ay içinde piyasa değerini 49,6 milyon avro artırarak zirvenin sahibi oldu.

- İspanyol ekipleri, yükselen değerleri kadrosuna kattı

Jadon Sancho'nun ardından listenin ikinci sırasında, Real Madrid'in 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luka Jovic yer aldı. Geçen sezonu Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Sırp forvet, piyasa değerini 45,1 milyon avro yükselterek 66,4 milyon avroya çıkardı.

Listenin üçüncü sırasında ise Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong bulunuyor. 39,4 milyon avroluk artışla değerini 81,9 milyon avroya yükselten 22 yaşındaki De Jong, 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.

- Van Dijk değerini yükseltti

Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında 25 yaşından yüksek olan tek isim olarak öne çıktı. Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Hollandalı oyuncu, piyasa değerini 30,5 milyon avro arttırarak 98,4 milyon avroya çıkardı. Virgil van Dijk'in takım arkadaşı İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'ın değeri ise 38,4 milyon avro artarak 80,8 milyon avroya yükseldi.

Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Genç oyuncular performanslarıyla değerine değer katmaya devam ediyor. Dortmund'da bu sezonki performansıyla fark yaratan Jadon Sancho'nun birinci sırada yer alması, hiç şaşırtıcı değil. Luka Jovic'in neden Real Madrid'e transfer olduğunu da listeden görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve bu sezonki performansıyla herkesi büyüleyen Ajax'tan iki oyuncunun listede olması da başarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.'' ifadelerini kullandı.

Son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten 10 oyuncu şöyle:

Futbolcu                 Kulüp               Değer yükselişi   Değeri (avro)   
Jadon Sancho             Borussia Dortmund   49,6 milyon       95,7 milyon     
Luka Jovic               Real Madrid         45,1 milyon       66,4 milyon     
Frenkie de Jong          Barcelona           39,4 milyon       81,9 milyon     
Trent Alexander-Arnold   Liverpool           38,4 milyon       80,8 milyon     
Joao Felix               Benfica             36,7 milyon       45,3 milyon     
Rodrygo                  Real Madrid         35 milyon         46,8 milyon     
Virgil van Dijk          Liverpool           30,5 milyon       98,4 milyon     
Kai Havertz              Bayer Leverkusen    30,1 milyon       70,7 milyon     
Krzysztof Piatek         Milan               27,8 milyon       44,1 milyon     
Matthijs de Ligt         Ajax                27,3 milyon       70 milyon     (AA)

 

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