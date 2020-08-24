Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa'nın en büyüğü Bayern Münih oldu! Alman Panzeri, PSG'yi Portekiz'deki finalde 1-0 mağlup ederek tarihinin 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da yakaladıkları pozisyonlarla sahaya gol atmak için çıktığını gösterdi ve ilk yarım saatte iki takım da pozisyonlar buldu. 22. dakikaya gelindiğinde ise Lewandowski'nin şutu direğe takıldı. PSG ise Mbappe, Neymar ve Di Maria ile kaleye gitse de ilk yarıda gol sesi çıkmadı.