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19 Haziran 2019 21:49 | Çarşamba

Şampiyon son maçta belli olacak

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında evinde Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı play-off final serisinin 7. ve son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım şampiyon olacak.

Karşılaşmaya basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikada farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. İki ekip de potaya giderek basketler üretirken Anadolu Efes, Micic'in üç saylık basketiyle farkı 3 sayıya indirse de sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı 8 sayıya (22-14) taşısa da Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası Micic ve Ahmet Buğrahan Tuncer'le sayılar üreten Anadolu Efes, aynı dakikada eşitliği yakaladı: 22-22. Anadolu Efes, Moerman'ın üç saylık basketiyle 18. dakikada ilk kez öne geçti: 31-34. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in dış atışlardan Sloukas'ın da serbest atışlardan bulduğu basketlerle, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de kötü hücum ederek başlarken, Fenerbahçe Beko, Guduric ile Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 25. dakikayı 48-44 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-46. Oyunu dengeleyen lacivert-beyazlı takım, Simon'un dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 1 sayıya (53-52) düşürdü. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 53-52 üstün girdi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe çok etkili başladı. Çeyreğin ilk 4,5 dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Guduric'in etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 66-52. Fenerbahçe Beko, Melli ile Guduric'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 85-69 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Kalinic 10, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric 21

Anadolu Efes: Micic 12, Larkin 16, Simon 12, Moerman 7, Dunston 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 17-14

Devre: 38-36

3. Periyot: 53-52

Beş faulle çıkan: 36.53 Simon (Anadolu Efes)

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