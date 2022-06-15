VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çavuşoğlu'ndan "tahıl koridoru" açıklaması: Rusya'dan cevap bekliyoruz
Bütçe gelirlerinde olumlu seyir
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki
PKK terörüyle mücadelenin adımları ve bilançosu
Gülnaz Büşranur'un Avrupa şampiyonluğu öyküsü
Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak
AB ambargosu petrol fiyatlarını ateşlerken Rusya'nın gelirini artırıyor
Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
ECB, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere planlanmamış toplantı yapacak
Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılı
Afetzedelerin "kara gün dostu"
Türkiye'nin sınır duvarı en gelişmiş teknolojiyle donatıldı!
Bayraktar AKINCI TİHA'ya yeni pençe! İlk kez KGK ile vurdu
Finlandiya'dan NATO üyeliği için Türkiye'ye diyalog mesajı var, çözüm için somut adım yok
Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
İstanbul'dan 5 ayda uçan yolcu sayısı 16,5 milyon arttı
Fiyatı ne kadar olacak?
Dünyaca ünlü profesör eşine dinlene dinlene işkence yaptı
Rusya çekildi
İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı
Diego Costa Süper Lig'e geliyor
Teröre verilen desteği ifşa etti
15 Haziran 2022 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 12:15:00

Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu ALG Spor, bu sezonki performansını tescil ettirmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak.

Gaziantep'te 1998 yılında kurulan, 2018-2019'dan bu yana kadınlar futbolunda en üst ligde yer alan ve bu sezon ligde B Grubu'nu lider tamamlayan ALG Spor, play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde ise Beşiktaş Vodafone'u saf dışı bıraktı.

ALG Spor, İzmir'de oynanan final karşılaşmasında ise Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Kupayı ilk defa müzesine götüren Güneydoğu temsilcisinde sevinç ve gurur bir arada yaşanıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak

Kulüp başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine, sezon boyunca sadece şampiyonluğa odaklandıklarını, başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Şampiyonluğu kente armağan eden Gözcü, şunları kaydetti:

"Biz kulüp olarak şampiyonluğa inandık. Sezonun ilk maçıyla beraber şampiyonluk inancımız en üst seviyedeydi. Toplam 27 maç yaptık, bu maçlarda sadece 5 gol yedik ve 104 gol attık. Bu, bizim için önemli bir başarı. Sezonun ilk 17 maçında gol yemeyerek tüm zamanların erkek ve kadınlar futbolunda dünya rekorunu kırdık. Bununla ilgili biz Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağız ve tescil ettireceğiz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bizim için çok önemli. Ligin Süper Lig olduğu sene ilk şampiyon olmak bizim için çok daha anlamlı. Ligde çok ciddi bir rekabet vardı. Burada şampiyon olmak büyük başarı. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim."

"Tek hedefimizin şampiyonluktu"

Takım kaptanlarından Kezban Tağ ise 3 yıldır ALG Spor'da forma giydiğini ve bir aile içinde olduklarını ifade etti.

Sezon başından beri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Kezban Tağ, şöyle devam etti:

"Sezon başında hocamız, başkanımız ve takım arkadaşlarımızla bir konuşma yaptık. Tek hedefimiz şampiyonluktu. Bu yolda çok çalıştık, hiçbir zaman hedefimizden sapmadık. Zorlu yollardan geçtik. Çok güzel bir sezon oldu. Yağmur, çamur demedik. Sakatlığımızı bahane edip kenarda oturmadık. Hep mücadele ettik. Aynı hırsla devam ettik ve bunun mükafatını aldık. Çok mutluyuz, istediğimizi aldık."

Şampiyonluğun birçok genç sporcuya ilham olduğunu vurgulayan Kezban Tağ, "Güneydoğu bölgesinden bir takımın Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olması ayrıca gurur verici. Bunun için çok mutluyum. İnşallah bizden küçük olan kardeşlerimize ışık olmuşuzdur. Hiçbir zaman pes etmesinler, inandıkları yoldan devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Ece Tekmen de şampiyonluğun gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sezon boyunca çok çalıştıklarını belirten Ece Tekmen, "Öncelikle hakkımız olan şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, gururluyum. Bu takımda olduğum için ayrıca gururluyum. Bu şampiyonluğu bu takımla yaşamak benim için onur verici. 11 ay boyunca çok çabaladık. Hiçbir zaman inanç ve mücadeleden vazgeçmedik. Biz şampiyonluğa baş koyduk. Bunu da hak ederek aldık. Başta hocamıza, başkanımıza ve bizi her zaman destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : Gaziantep Kulüp başkanı Ali Gözcü Guinness Rekorlar Kitabı
Düğün bitti eğlence bitmedi

Düğün bitti eğlence bitmedi
Dede mirasını besteledi

Dede mirasını besteledi
30 yıl sonra Saman Alevi

30 yıl sonra Saman Alevi
Yeni ikili

Yeni ikili
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi
Nesrin'i sildi

Nesrin'i sildi
Hande görmesin

Hande görmesin
Sezon kapanışı

Sezon kapanışı
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX