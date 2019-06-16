Salvio’dan Kartal’a mesaj

■ Portekiz ekibiyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunmasına karşın ayrılmayı kafasına koyan 28 yaşındaki sağ açık, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a mesaj gönderdi. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz hafta teklifini ileten Siyah-Beyazlılar, beklemeye koyulmuştu. Geçen sezon teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 14 maç forma giyebilen Salvio’nun satışına onay çıktı. Beşiktaş ve Benfica kulüpleri bonservis pazarlığına girişecek.