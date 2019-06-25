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25 Haziran 2019 17:56 | Salı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Bizden daha iyisi olsa davul zurnayla teslim ederiz. Tek derdimiz bu gemiyi yüzdürmek

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hakkındaki yazılanlara dair basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahmutyazıcıoğlu, kendisi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır ben ve başkanım, Beşiktaşlı olmayan bir adam tarafından programlı bir şekilde linç ediliyor ve itibarsızlaştırılıyor. Hukuki merciler de iddiadır, itham değildir diyor. Beşiktaş'ta belli ki bir iktidar mücadelesi var. Bu mücadeleyi bir kanaldan götürüyorlar. Farklı güruhlar tarafından Beşiktaş'ın itibarsızlaştırıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki her iftirayı mahkemeye taşıdığının altını çizen Mahmutyazıcıoğlu, "Beşiktaş'ta yönetici olmadan önce kulübün iki tane büyük davası vardı. Biri Nevzat Demir Tesisleri'nin tahliyesi diğeri de Aktif Reklam. Bu davaları kazandım. Yönetime girdikten sonra bu parayı almam dedim. Ben almıyorum ama ortağım var, bari ortağım masraflarını alsın dedik. Fatura gizli bulunmuş bir belge değil. Ciddi bir iskonto yaptı. Sinan Vardar, Mete Vardar bunu yapmadı. Profesyonel bir iş yaptık. 20 milyonun üzerinde parası kurtarıldı Beşiktaş'ın. 6 milyon dolar ödeyecekti Beşiktaş. Kulüp SPK'ya açık, belge, fatura her yerde var zaten. Bana gizli bir belge çıkarın da onu konuşalım." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ın kanını emiyorlardı, emmesinler dedik"

Fulya'daki otoparkla ilgili de konuşan siyah-beyazlı yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fulya'daki yerin aidatını ödemiyoruz diye kulübe icra takibi geldi. Oranın maliki biziz. Maliki olduğumuz yerde kira alamıyoruz bir de aidat borcumuz var. Market kiraya verilmiş, bankalar, ticari üniteler kiraya verilmiş. Market iflas erteleme sürecine girmiş ama 1 lira kira ödemiyor fakat diğer kuruluşlardan kira alıyor. İflas erteleme sürecinde olan bir şirkete yasal olarak yapabileceğiniz bir şey yok. Otopark 5-6 yıl boş diye biliniyor. Gittik, 4 bin metrekare yer araba dolu. Sadece otoparka 25 bin aidat ödüyoruz. Bunu kiraya vermek için icra kuruluna sundum. İki teklif geldi. 35 bin liraya kiraya verdik. Otopark açıldı, kıyamet koptu. 35 bine kiraya verdik, cirodan pay alıyoruz ve 25 bin aidattan kurtulduk. Akaryakıt istasyonu 40 bin liraya 15 yıllığına kiraya verilmiş. Sadece akaryakıt şirketinin tabelası var diye 13,5 milyon dolar para alıyorlar. Böyle olmaz dedik. Parayı cebimize istemedik. Onu da teklif ettiler gerçi. Bununla mücadele ediyoruz başamıza gelmeyen kalmadı. Beşiktaş'ın kanını emiyorlardı, emmesinler dedik ama onlar kahraman oldu."

Beşiktaş için ceplerinden para verdiklerini, yetmediği durumda şahsi mal varlıklarından kefalet verdiklerini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Beşiktaş'ın malına halel getirecek adam içimizde barınamaz. Barınamadıkları için bunlarla uğraşıyoruz. İktidar iddiası olan çıkıp aday olacak. İki kızım var. Kızlarımdan birine, 'Baban Beşiktaş'ı mı soydu' denmesi ve kızımın da bana bunu iftirayı sormasından ödüm patlıyor. Hatamız var ama iyi niyetimizden başka bir şey yok. Bizden daha iyisi olsa davul zurnayla teslim ederiz. Tek derdimiz bu gemiyi yüzdürmek." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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