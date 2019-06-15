Roma Solomon Rondon ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu belirtilen ve bonservisi West Bromwich Albion'da bulunan Salomon Rondon için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

Çizme medyasında yer alana habere göre Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Venezuellalı golcü için transfer görüşmelerine başladı.

Geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan ve 11 gole imza atan yıldız golcünün gelecek sezon takımıyla sözleşmesi sona erecek. Bu sebeple İngiliz ekibinin oyuncuyu makul bir fiyata bonservisiyle gönderebileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'YE ZOR RAKİPLER

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere Salomon Rondon için Avrupa'nın çeşitli kulüpleri kısa zaman içerisinde İngiliz ekibinin kapısını çalmaya başlayacak.

(Sporx)