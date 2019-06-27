27 Haziran 2019 17:15 | Perşembe
Rıza Çalımbay: Transfer listemizin başında Alper Potuk var
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Transfer listemizin başında Alper Potuk var" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay A Spor'un canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, "Transfer listemizin başında Alper Potuk var" dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Süleyman Hurma: Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız
- Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı
- Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor
- Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi
- Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışı sonrası gelecek isimlere imzayı attıracak