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10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00:00

Riva'daki kritik zirve sona erdi

Kaynak: TRT Spor

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Türkiye Futbol Federasyonun açıkladığı harcama limitleri sonrası, Süper Lig ekiplerinden 8 kulübün başkanı ve yöneticileri TFF Başkanı Nihat Özdemir'e harcama limitlerine ilişkin itirazda bulunmak amacıyla Riva'da bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ekipleri, Riva’da harcama limitleri konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Saat 14.30’da başlayan toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantıya Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, TFF Lisans Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda kulüpler ve federasyon temsilcileri, Harcama Limitlerinin Sapma Oranları, Harcama Limitler hesaplanma konuları masaya yatırıldı.

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