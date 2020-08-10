Riva'daki kritik zirve sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ekipleri, Riva’da harcama limitleri konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Saat 14.30’da başlayan toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantıya Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, TFF Lisans Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda kulüpler ve federasyon temsilcileri, Harcama Limitlerinin Sapma Oranları, Harcama Limitler hesaplanma konuları masaya yatırıldı.