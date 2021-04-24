  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lösemili Ada'ya şarkılı destek
Ringde ikiz şampiyonlar
Ağlayan gelini koparan yandı! Cezası 80 bin lira
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti
HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!
FETÖ'nün mezarlığı faaliyete geçti! Görgü tanığından şok açıklama
300'üncü teslimat da gerçekleştirildi
Terör devleti İsrail'den Filistin'e hava saldırısı
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Koronavirüste bir ilk gerçekleşti
Terör örgütü PKK'nın oyunu bozuldu
Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin
Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı
Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale
Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı
Hindistan rekor kırdı, DSÖ uyardı: Endişe duyuyoruz...
İsrail'e kritik uyarı: Sabrımızı test etmesinler
İmamoğlu'nun 23 Nisan provokasyonuna Valilik'ten sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması
Doğuş'tan 5 kuruşluk dava
Karnı burnunda
‘Haydi Söyle' demeyin artık!
Sete çıktılar
24 Nisan 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 15:00:00

Ringde ikiz şampiyonlar

ABONE OL

İzmir Urla'da yaşayan 18 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk, dünya şampiyonluğu yolunda ilerliyor. 13 yaşında boksa başlayan ikiz kardeşler, 5 yıl amatör boks kariyerlerinin ardından profesyonel boksta yenilgisiz ilerliyor.

İzmir Urla'da yaşayan 18 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk, dünya şampiyonluğu yolunda ilerliyor. 13 yaşında boksa başlayan ikiz kardeşler, 5 yıl amatör boks kariyerlerinin ardından profesyonel boksta yenilgisiz ilerliyor. Evlerinin bodrumuna oluşturdukları salonda beden eğitimi öğretmeni babalarının antrenörlüğünde haftanın 6 günü antrenman yapan kardeşler, Türkiye'de Sinan Şamil Sam'ı, dünyada ise Muhammed Ali'yi örnek alıyor.

Kardeşlerden Ege Konuk, dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini belirtti. Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek aldıklarını anlatan Ege Konuk, "Dünya şampiyonluğu kemerini ülkemize getirip, İstiklal Marşı'mızın dünyanın dört bir yanında okutmak için çalışıyoruz." dedi. İkizini hiçbir zaman rakip olarak görmediğini ancak antrenmanlarda birlikte çalışarak kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Ege Konuk, ikiz olmalarının boksta ilerlemelerinde çok işlerine yaradığını dile getirdi. Efe Konuk da dünya şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. Çok yoğun çalıştıklarını vurgulayan Konuk, "Haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenmanla hazırlanıyoruz. 5 yıldaki amatör kariyerimizde birçok şampiyonluklar elde ettik. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl profesyonelliği ilk adımımızı attık. Profesyonelde kardeşim de ben de yenilgisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Nakavtlarla galibiyetler aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda maçlarımızı kazanıp kemerlere oynamaya başlayacağız." diye konuştu Konuk, Muhammed Ali'nin örnek bir sporcu olduğunu da kaydederek, "Muhammed Ali karakter ve boks olarak örnek aldığımız bir sporcu. Boksun yüzü durumunda. Türklerden de Sinan Şamil Sam abimizi her zaman örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı. Boksör olmanın çocukluk hayalleri olduğunu vurgulayan Konuk, "Kardeşimle çocukken dövüşürdük. Çocukluktan beri hep dövüşüyoruz. Fırsatı bulunca da boks sporuna başladık ve hayalimizi gerçekleştirdik." dedi. Konuk kardeşlerin babası ve antrenörü Umut Konuk ise günde 4 saatten fazla çocuklarıyla çalıştığını belirtti. Hedeflerinin büyük olduğunu ve dünya şampiyonluk kemerini Türkiye'ye getirerek tarihe geçmek istediklerini bildiren Konuk, "Ege ve Efe'nin bunu yapabilecek kapasiteleri var. Oğullarım boks yaptıkları gibi kalan zamanlarda da boks izliyorlar. Çocukluklarından beri böyleydi. Bir aşkla başladılar ve böyle devam ediyor. İkiz oldukları için bir birlerini de destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Etiketler : boks şampiyon efe konuk ege konuk
Hadise işinden de oldu

Hadise işinden de oldu
Baharı ‘Hissediyorum'

Baharı ‘Hissediyorum'
Nereden geldiğini unutma

Nereden geldiğini unutma
‘Prens'ler gibi çekim!

‘Prens'ler gibi çekim!
Burak Sergen entübe edildi

Burak Sergen entübe edildi
Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Jet bulamayınca uçağı kapattılar
Yeşilçam ruhuna online gala

Yeşilçam ruhuna online gala
Artık pandaları var

Artık pandaları var
Kalp Yarası'nda buluştular

Kalp Yarası'nda buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER