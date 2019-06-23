23 Haziran 2019 18:46 | Pazar
Quaresma'dan takip açıklaması
Beşiktaş ile son günlerde "sorunlu günler" yaşayan Ricardo Quaresma, resmi Instagram hesabından Beşiktaş ibaresini kaldırmasının nedenini açıklayan bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ı bilerek kaldırmadığını kaydeden Portekizli oyuncu, "Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da" ifadelerini kullandı.
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