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26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:10:00

Profesyonel liglerde sezon planlamaları açıklandı

Kaynak: AA

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Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon planlamaları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla, 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.

TFF 1. Lig, 11 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 2. Lig 19 Eylül'de başlayıp, 8 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta müsabakaları hafta içine alındı.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül'de başlayacak. Normal sezon 1 Mayıs 2021'de sona erecek ligde, 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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