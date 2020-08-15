Premier Lig'in en iyisi Jürgen Klopp
Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp sezonun en iyi teknik direktörü seçildi.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi teknik direktörü ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.
Oylamada Chelsea'den İngiliz Frank Lampard, Leicester City'den Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers ve Sheffield United'dan İngiliz Chris Wilder'ı geride bırakan 53 yaşındaki Klopp, ödülü kazanan ilk Alman teknik direktör oldu.
Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde 99 puan toplayarak 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.
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