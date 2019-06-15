Porto'dan Ze Luis için flaş teklif

Portekiz temsilcisi Porto, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis için Rus ekibinin kapısını çaldı.

Porto'nun yetkilileri resmi olarak 8 milyon euroluk teklif sunarken bu teklif Ruslar tarafından beğenilmedi:

Spartak Moskova'nın iletişim direktörü Leonid Trakhtenberg konu hakkında yaptığı resmi açıklamada, "Evet Porto'dan bir teklif aldık ama reddettik. Daha fazla bilgi veremem. Bu konu hakkında konuşmama izin yok" sözlerine yer verdi.

"10 MİLYON EURODAN TAVİZ YOK"

Maisfutebol oyuncunun bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğunu ve Moskova ekibinnin hiç taviz vermediğini yazdı. Haberin detayında ise Porto ile Ze Luis'in yıllık 1.5 milyon eurodan 4 yıllık anlaştığı bilgisi paylaşıldı

Porto'nun teklifi yükseltmesi durumunda bu transferi noktalaması bekleniyor. Ze Luis için Galatasaray devre arasında 10 milyon euro seviyelerine çıkmıştı ancak oyuncunun maliyeti 15 milyon euroya dayanmıştı

28 yaşındaki Yeşil Burunlu oyuncu bı sezon ligde 25 maçta 10 gol,4 asistle oynadı. Sezonu ise 26 maçta 14 gol, 4 asistle tamamladı.

(Sporx)